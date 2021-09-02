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Çin'den ABD'ye uyarı: Kötüleşen ilişkiler, iklim görüşmelerini olumsuz etkileyebilir

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry’e, kötüleşen ABD-Çin ilişkilerinin iklim değişikliği konusundaki iş birliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Çin'den ABD'ye uyarı: Kötüleşen ilişkiler, iklim görüşmelerini olumsuz etkileyebilir
Çin-ABD iklim iş birliği risk altında
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AA

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang, Kerry ile video konferans yoluyla görüştü.

Görüşmede, iklim değişikliği konusundaki ilişkilerin, daha geniş kapsamlı ilişkilerden ayrı tutulamayacağını ifade eden Vang, ABD’ye mevcut ilişkileri geliştirmek için adım atma çağrısında bulundu.

Çinli meslektaşlarıyla Çin'in Tianjin şehrinde iklim görüşmeleri için temaslarda bulunan Kerry, ABD’nin iklim değişikliği konusunda dünyanın tamamıyla iş birliği yapmaya kararlı olduğunu ve emisyonun azaltılması konusunda Çin’i ek adımlar atmaya teşvik ettiğini aktardı.

Çin Küresel Televizyon Ağına göre, Kerry, Çin’in, küresel iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında "süper kritik bir rol oynadığını" ifade etti.

Çin, sera gazı emisyonunda dünya sıralamasında ilk sırada yer alırken, ABD hemen arkasında bulunuyor.

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