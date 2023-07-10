Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 3'ü çocuk 6 ölü Üçü çocuk altı kişiyi öldüren bıçaklı saldırgan kısa süre içinde yakalandı. Çin'de son yıllarda bu tür bıçaklı saldırılarda bir artış gözleniyor.

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda üçü çocuk altı kişi hayatını kaybetti. Yaşamlarını yitirenlerden biri öğretmen, ikisi ise veli. Polis, Vu adlı 25 yaşında bir erkeğin Lianciang kasabasında gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırı bu sabah yerel saatle 07.40 sularında (TSİ 01.40), veliler çocuklarını yaz kursları için okula bıraktıkları sırada düzenlendi.

Saldırgan kısa süre sonra 08.00'de gözaltına alındı. Polis olayın "kasıtlı bir saldırı" olduğunu açıkladı.

Anaokulu yakınındaki bir dükkan sahibi BBC'ye polisin okulun çevresini kordon altına aldığını anlattı.

Çin'de sosyal medyada paylaşılan saldırıya ait video görüntüleri şok ve öfke yarattı.

Saldırı aynı zamanda son yıllarda yaşanan bir dizi olayla benzerlikler göstermesi bakımından da rahatsızlık verici. Çin'de ateşli silah bulundurmak yasak fakat son yıllarda dikkati çekecek kadar çok sayıda bıçaklı saldırı ve bir de kimyasal maddeli saldırı yaşandı.

BBC, 2010 yılından bu yana okullar ve üniversitelerde en az 17 bıçaklı saldırı yaşandığını saptadı. Bunların 10'u, 2018-2023 arasındaydı.

Geçen yıl Ağustos ayında bıçaklı bir saldırgan Ciangşi eyaletindeki bir anaokuluna girerek üç kişiyi öldürdü, altı kişiyi yaraladı.

2021 yılının Nisan ayında özerk Guangşi Juang bölgesindeki Beiliu şehrinde düzenlenen toplu bıçaklı saldırıda 2 çocuk öldü, 16 çocuk da yaralandı. 2018 Ekim ayında güney batıdaki Çongking'de bir anaokuluna yönelen bıçaklı saldırıda ise 14 çocuk yaralandı.

Bu olayların çoğunda saldırganlar erkekti ve genel olarak topluma karşı bir kin besliyorlardı. Aslında benzer saldırılar ABD ve Japonya gibi ülkelerde de yaşanıyor. Fakat uzmanlar Çin'deki bıçaklı saldırıların artmasında başka ek faktörlerin de rol oynuyor olabileceğini söylüyor.

Özellikle Covid salgını sırasında Çin'in birçok kentinde dünyadaki en uzun süreli ve en sıkı yasakların uygulanmış olmasına dikkat çekiliyor. Bunun ne gibi etkiler yarattığı henüz iyi anlaşılmış değil ama öfke, hoşnutsuzluk yaratmış olması ve yaygın iş-gelir kaybı ya da yakın ilişkilerin bozulmasına yol açmış olması çok muhtemel.

Bunun dışında Çin'de özellikle de genç erkeklerden beklentilerin çok yüksek olmasının yarattığı baskı ve stresten de söz ediliyor. Buna genç işsizliğinin çok yükselmesi ve ülkede zenginler ve yoksullar arasındaki uçurumun da açılması eklenebilir. BBC'nin konuştuğu bir uzman kuvvetli bir "toplumsal mahrumiyet" duygusunun kimilerini şiddete itebileceğini söyledi.

Çinli yetkililer 2010 yılından bu yana okulların çevresindeki güvenlik önlemlerini artırıyorlar. O yıl Kamu Güvenliği Bakanlığı yerel yönetimlere, "suçun üzerine kararlılıkla gitme" çağrısı yaptı.

2021 yılındaki saldırıdan sonra Eğitim Bakanlığı da okullarda düzenli olarak acil tahliye tatbikatları yapılmasını emretti.

Saldırıların taklitçileri teşvik edeceğinden korkan Pekin yönetimi, devlet denetimindeki medyanın son saldırıların bütün detaylarını yayınlamasına izin vermiyor.