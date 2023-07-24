Çin'de bir okulun spor salonunun çatısı çöktü, 11 kişi hayatını kaybetti Çin basınında yer alan haberlere göre ülkenin kuzeydoğusunda bir okuldaki spor salonunun çatısı, bir kız voleybol takımı içeride antrenman yaparken çöktü. 11 kişi hayatını kaybetti.

Çin basınında yer alan haberlere göre ülkenin kuzeydoğusunda bir okuldaki spor salonunun çatısı, bir kız voleybol takımı içeride antrenman yaparken çöktü. 11 kişi hayatını kaybetti.

Olay dün yerel saatle 15:00'da (TSİ 09:00) meydana geldi.

Görgü tanıkları, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu söylüyor, ancak bu henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Heilongjiang eyaletindeki spor salonunda bulunan 19 kişiden sadece 8'i olaydan sağ kurtuldu.

Yapılan ilk tespitlere göre binanın çatısına yağmur suyunu çekmek için perilit adlı bir cam yerleştirilmişti. Bu camın çatının çökmesine neden olduğu düşünülüyor.

Çocukların aileleri kurtartma çalışmalarına ilişkin iletişim eksikliği olduğunu öne sürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir adam, "Kızımın öldüğünü söylüyorlar ama onu göremedik bile. Çocukların hepsi, yüzleri çamurlu ve kanlı bir şekilde hastaneye götürüldü. Çocuğumu görmek için yalvardım. Ya o değilse?" diyor ve devam ediyor:

"Yetkililer çocuklar hastaneye gönderildikten 4, 5 hatta 6 saat sonra ne yapıyor? Doktorlar, kurtarma çalışmalarının nasıl ilerlediği konusunda bizimle iletişim kurmuyor. Evde yaşlılarımız var, onları zihinsel olarak hazırlanmaları gerekiyor."

Çin'de inşaat kazaları oldukça yaygın.

Bunun gevşek güvenlik standartları ve yetersiz uygulamardan kaynaklandığı söyleniyor.

Haziran ayında, Çin'in kuzeybatısındaki bir restoranda meydana gelen patlamada en az 31 kişi ölmüştü.

Olay meydana geldiğinde bir restoran çalışanının sıvılaştırılmış gaz deposundaki kırık bir valfi değiştirdiği tespit edilmişti.

Nisan ayında ise Pekin'deki bir hastanede çıkan yangında 29 kişi öldü ve hayatta kalan bazı çaresiz kişiler pencerelerden atlayarak kaçmaya çalıştı.