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        Çin'de büyüme beklentilerin altında

        Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:52
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        Çin'de büyüme beklentilerin altında
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        Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkenin ikinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre, ikinci çeyrekte ülke ekonomisi yüzde 6,3 büyüdü. Söz konusu büyüme oranı yüzde 7,3 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yıllık bazda yüzde 4,5 büyüme kaydetmişti.

        Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından bu yıl hızlı bir ekonomik büyüme görülmesi beklenen Çin'de, ikinci çeyrekte tüketici harcamaları beklentinin altında gerçekleşti.

        Bu arada, Çin Merkez Bankası orta vadeli borç verme faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve oranları yüzde 2,65'te sabit bıraktı.

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