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Çin ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.4 büyüdü. Ulusal İstatistik Bürosu Cuma günü yaptığı açıklamada, büyümenin Mart ayı sonundan itibaren devreye giren pandemi kaynaklı kapanmalar nedeniyle zayıf kaldığını belirtti.

Çin bir önceki çeyrekte yüzde 1.3 büyümüştü. Öte yandan Mayıs ve Haziran aylarında iktisadi faaliyette artış görüldü.

Çin'de virüs kaynaklı kontroller ve kapanmalar nedeniyle dünyanın en işlek limanı olan Şangay'da lojistik faaliyetlerin aksamış ve binlerce ailenin kapanma nedeniyle evde olması tüketim harcamalarını düşürmüştü.

Analistler, Çin'in bu yıl yüzde 5.5 büyüme hedefini yakalamasını beklemiyor.