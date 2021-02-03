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Çin'de çocukların okulda cep telefonu kullanması yasaklandı

Çin'de çocukların okullarda cep telefonu kullanması yasaklandı. Çin Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, çocuklar ancak ailelerin yazılı izniyle okullara telefonlarını getirebilecek.

Çin'de çocukların okulda cep telefonu kullanması yasaklandı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Çin'de çocukların okullarda cep telefonu kullanması yasaklandı. Çin Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, çocuklar ancak ailelerin yazılı izniyle okullara telefonlarını getirebilecek.

Öğrenciler, okula girişlerinde telefonlarını görevlilere teslim edecek.

Genelgede kararın çocukların göz sağlığının bozulmasını ve internet bağımlılığını engellemek ve öğrencilerin derslerine odaklanmasını sağlamak için alındığı belirtildi.

Bakanlık öğretmenlerden de çocuklara cep telefonu üzerinden ödev vermekten vazgeçmelerini istedi.

18 yaşın altındakilerin yüzde 74'ünün cep telefonu var

Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi adlı kuruluşun 2019'da yayımladığı verilere göre, ülkede internet kullanıcılarının 175 milyonu 18 yaşın altında. Bu kişilerin yüzde 74'ünün kendi telefonları var.

Çinli yetkililer, internet kullanımının genç nüfusun sağlığını olumsuz etkilediğini, oyun bağımlığının da çocukların akıl sağlığına zarar verdiğini söylüyor.

2018'de göz sağlığı bozulan çocukların sayısında önemli bir artışın görüldüğü açıklanmış ertesi yıl da 18 yaşın altındakilere hafta içinde günde en fazla 90 dakika, hafta sonları ve tatillerde de üç saat oyun sınırlaması getirilmişti.

Çin'de halihazırda birçok okulda öğrencilerin cep telefonu kullanmasına izin verilmiyor. Daha önce bazı okullarda kuralları ihlal eden öğrencilerin telefonlarının diğer öğrencilerinin önünde parçalandığına dair haberler yayımlanmıştı.

Okullarda telefon kullanımı ülkede önemli bir tartışma konusu. Sina News tarafından yapılan bir ankete katılan 27 bin kişinin çoğu, cep telefonlarının zaten birçok okulda yasak olduğu için yeni bir düzenlemeye gerek olmadığını söyledi.

Bazı kişilerse, çocukların okul dışındaki saatlerde uzun süre telefon kullanmaya devam edebileceğini belirtti.

Fransa'da 2018'de yasaklandı

Fransa'da parlamentonun 2018'de onayladığı bir yasayla ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları yasaklanmıştı.

İngiltere'de ise geçen yıl yapılan bir anket velilerin yarısına yakınının okullarda telefonların yasaklanmasını istediğine işaret ediyor. Ülkede telefon kullanımıyla ilgili kurallar okullara bırakılmış durumda.

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