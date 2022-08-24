Masalımsı canlılar tükeniyor! 0:00 / 0:00

BBC'nin haberine göre, ülkenin kıyı bölgelerinde yaşayan 788 kişiyle yapılan görüşmede çoğunluk, dugongları 23 yıldır görmediğini, 3 kişi ise son 5 yılda gördüğünü belirtti.

Londra Zooloji Topluluğu ve Çin Bilimler Akademisindeki araştırmacılar, dugongların Çin'de nerelerde bulunduğuna dair önceki verileri gözden geçirdi. Dugonglara ilişkin 2000 yılından bu yana doğrulanmış herhangi bir gözlem olmadığını tespit eden araştırmacılar, bu hayvanların bölgedeki neslinin tükenmekte olduğunu bildirdi.

Okyanusun en nazik ve tek vejetaryen deniz memelisi olarak bilinen dugongların yavaş ve rahat davranışlarının, onları aşırı avlanma ve gemi kazalarına karşı savunmasız hale getirmiş olabileceği belirtildi.

Londra Zooloji Topluluğundan araştırmayı yöneten Profesör Samuel Turvey, "Çin'deki dugongların neslinin tükenmesi, acı bir kayıp." ifadesini kullandı.

Araştırma görevlisi Heidi Ma ise dugongların artık neslini devam ettirebilecek durumda olmadığını açıkladı.

Deniz çayırı yataklarının eksikliği nedeniyle beslenme sıkıntısı da yaşayan ve nüfusu hızla azalan dugonglar, 1988'de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi tarafından "birinci derecede ulusal koruma" sınıfına alındı.

Araştırmacılar tarafından, dünyada diğer 37 tropik bölgede türleri bulunan dugongların da benzer tehditlerle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.