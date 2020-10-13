Çin'de devlete ait ilaç firması Sinopharm Kovid-19 aşısı rezervasyonlarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Çin'de devlete ait ilaç firması Sinopharm Kovid-19 aşısı rezervasyonlarına başladı

Çin'in devlete ait ilaç firması Sinopharm'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için rezervasyonlara başladığı bildirildi.

Çin'de devlete ait ilaç firması Sinopharm Kovid-19 aşısı rezervasyonlarına başladı
AA

Çin'in resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, Sinopharm, geliştirmekte olduğu Kovid-19 aşısı kapsamında rezervasyonlarını on-line olarak başlattı.

Sinopharm'ın koronavirüs aşısı rezervasyonlarında öncelik kasım-ocak aylarında yurt dışına seyahat edecek öğrencilere verildi. Denizaşırı görevlerde bulunan kamu personeli ve salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları “acil kullanma” hakkına sahip olacak.

Ülke basınındaki haberlere göre, 70 binden fazla kişi koronavirüs aşısı için rezervasyon yaptırdı. Sinopharm'ın aşı çalışmalarında önceliği salgının patlak verdiği Vuhan ve başkent Pekin'e vereceği kaydediliyor.

Sinopharm'a göre 125 ülkedeki örnek gruplarını kapsayan faz 3 deneme testlerinde iki aşı çalışması bulunan şirket, 22 Temmuz'da aşının acil kullanımı için onay aldı.

Çin'de Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

SinoVac'ın geliştirdiği CoronaVac'ın yanı sıra Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği iki aşı adayı en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Sahte içkide kullanılan metil alkolün '7 mililitresi bile öldürücü olabilir' uyarısı!
SAĞLIKKritik uyarı! 7 mililitresi bile öldürücü!
Son dakika! Dünya Sağlık Örgütü'nden sürü bağışıklığı tepkisi: Ahlak dışı - Haberler
SAĞLIKDSÖ'den sürü bağışıklığı tepkisi: Ahlak dışı
Son dakika! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Ateş ölçme cihazlarının faydadan çok zarar varmış - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Meğer faydadan çok ...
Son dakika korkutan gelişme! Eşek sütü içti ve ölümden döndü!
SAĞLIKEşek sütü içti, ölümden döndü!
Son dakika! Bir aşı çalışması daha durduruldu! - Haberler
SAĞLIKBir aşı çalışması daha durduruldu!
13 Ekim Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika haberleri corona vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Koronavirüs tablosu
Ayva yaprağı nedir, faydaları nelerdir? Çayı nasıl yapılır?
SAĞLIKAyva yaprağının yararları ve yan etkileri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama: Yoğun bakım oranı düştü!
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı
12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu
Tüberküloz aşısının Covid-19'a karşı koruyuculuğu test edilecek
SAĞLIKTüberküloz aşısının Covid-19'a karşı koruyuculuğu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X