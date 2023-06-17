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Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar ilk 5 ayda azaldı

Çin'deki ekonomik yavaşlamanın yeni bir işareti olarak, doğrudan yabancı yatırımların (FDI) azaldığı gözleniyor. Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımlar, 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yıllık yüzde 0,5 arttıktan sonra, nisan ve mayıs aylarında düşüş eğilimine girdi

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı
AA

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-mayıs döneminde yıllık yüzde 5,6 azalarak 84,35 milyar dolar oldu.

Doğrudan yabancı yatırımlar, 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 0,5 artarken, ilk dört ayda yüzde 3,3 azalmıştı.

Aynı dönemde, Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları (ODI) ise yıllık yüzde 16,1 artarak 51,78 milyar dolara ulaştı.

Doğrudan yabancı yatırımlarda ikinci çeyrekte devam eden düşüş eğiliminde, dış koşulların yanı sıra Çin ekonomisinde yavaşlamanın etkisinin olduğu görülüyor.

Mayıs ayı verileri, ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki durgunluğun ardından bu yılın ilk çeyreğindeki yakaladığı büyüme ivmesini sürdürmekte zorlandığını ortaya koyuyor.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA İŞARETLERİ

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, mayıs ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,5 artarak nisandaki 5,6'lık artışın altında kalırken tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar da yüzde 12,7 artışla nisandaki 18,4'lük artışın gerisine düştü.

Geçen yıl bahar aylarında Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kapanma ve karantina tedbirlerinin yol açtığı düşük baza rağmen üretimde ve tüketimde ivmenin zayıf olduğu görülüyor.

Öte yandan UİB'nin açıkladığı öncü ekonomik aktivite verileri de mayısta hem imalat sanayiinde hem de imalat dışı sektörlerde düşüşe işaret etti. İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 0,4 puan azalarak 48,8'e, imalat dışı PMI ise 1,9 puan düşüşle 54,5'e geriledi.

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