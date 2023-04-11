Çin'de enflasyon 1.5 yılın dibinde

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 0.7 ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 1 olarak açıklanmıştı.

Piyasa beklentisi martta enflasyonun yüzde 1 gelmesi yönündeydi.

Çin hükümeti 2023 yılı için enflasyon hedefini yüzde 3 olarak belirlemişti. Mart ayı üretici fiyatları bu hedefin altında kalınabileceğine işaret etti.

Üretici fiyat endeksi mart ayında yıllık yüzde 2.5 geriledi. Böylece üretici fiyatlarında 6 ay üst üste düşüş kaydedildi.