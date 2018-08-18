İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, Türk kültüründe önemli bir yere sahip kahve ve iğne oyalarından yola çıkarak hazırladığı eserle Pekin’de Ekim ayında yapılacak bienale seçildi. İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jovita Sakalauskaite de, 7 farklı duygu ve karakter üzerine çalıştığı keçe heykellerle bienalde yer alacak. Prof. Dr. Adanır ve Sakalauskaite, Japonya, Kore, Fransa, ABD, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Arjantin, Hollanda, Rusya, İngiltere, Norveç, Almanya, Çin gibi ülkelerin sanatçıları arasında Türkiye’yi temsil edecek.

Prof. Dr. Adanır, 'bir kahvenin 40 yıl hatırı var' ana fikrinden yola çıkarak yaşamında beraber kahve içtiği 40 kadına eserini adadığını belirtti. Fincanları kumaştan yaptığını ve farklı anlamlara sahip yüzlerce oyayla süslediğini aktaran Prof. Dr. Adanır, Türk kültüründe kahvenin önemli bir payı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Adanır, “Anadolu kültüründe kahve ve yemenilerde oya kullanımı önemli bir yer tutuyor. Özellikle oyalar, kırsal kesimde kadınların duygu ve düşüncelerini eşlerine ya da yakınlarına anlatmak için kullanılır. Bu projemde, papatya, bahar dalları, menekşe, arpa çiçeği, bamya çiçeği, coşturan, çarkıfelek, kelebek adı verilen çok sayıda oya kullandım. Örneğin biber oyası gelinlerin kayınvalide ile arasının iyi olmadığını eşine anlatmak için taktığı oyalardan biridir. Kahve fincanları ve oyalar kadınların birbirleri ile paylaştıkları sırları ya da başkalarına söyleyemedikleri duygu ve düşüncelerini ifade etmek için bir arada kullanıldı. Bugüne kadar kahve içtiğim kadınların isimlerini de kumaştan hazırladığım fincanlara işledim” dedi.

Uluslararası Lif Sanat Bienali’nin 2000 yılından bu yana gerçekleştiğini anlatan Prof. Dr. Adanır, etkinliğin bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Çin Ulusal Sanat Fonu tarafından da desteklendiğini söyledi.

'7 KARAKTERDEN KEÇE HEYKELİ'

İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jovita Sakalauskaite de, iğneli keçeyle yaptığı üç boyutlu heykellerle bienale seçildiğine dikkat çekerek, “Son birkaç yıldır insanların yüzlerinde yansıttığı duygular üzerine çalışıyorum. Kibir, açgözlülük, kıskançlık, şehvet, oburluk, öfke ve tembellik duygularını içeren 7 karakter üzerine yoğunlaştım. İnsan yüzlerindeki yedi ölümcül günahı duygu ve karakterleri iğneli keçeyle üç boyutlu olarak yansıttım” diye konuştu.