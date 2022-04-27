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Haberler Dünya ALRM! Son dakika: Çin'de H3N8 kuş gribinde ilk insan vakası - Yeni pandemi mi?
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Kapanmanın asıl nedeni mi? Çin'de H3N8 kuş gribinde ilk insan vakası

Çin'de kuş gribinin H3N8 varyantı ilk kez 4 yaşındaki bir çocukta görüldü. Görülen vaka sonrası sosyal medyada Çin'deki kapanmaların asıl nedeninin kuş gribi olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

ALRM! Son dakika: Çin'de H3N8 kuş gribinde ilk insan vakası - Yeni pandemi mi?
Çin'de kapanmanın asıl nedeni kuş gribi mi?
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HABERTURK.COM

İnsanlar arasında yayılma oranı düşük olan virüse maruz kalan çocuğun evinin çevresinde bulunan tavuklar ve kargalarla temas halinde olduğu belirtildi.

Henan eyaletindeki olayda çocukta şiddetli ateş görüldükten sonra hastalığın tespit edildiği ifade edildi.

Daha önce atlarda, köpeklerde, kuşlarda ve foklarda görülen H3N8 varyantında bugüne kadar insan vakası bulunmuyordu.

Çin geçen yıl da, H10N3 varyantında ilk insan vakasını bildirmişti.

KAPANMALARIN ARDINDAKİ ASIL NEDEN Mİ?

Çin'de COVID-19 vakalarının artması ve 'sıfır vaka' politikası nedeniyle Şanghay'ın da aralarında bulunduğu pek çok şehirde kapanma kararları alınmıştı.

Ortaya çıkan şüpheli vaka sonrasında, kapanmanın ardındaki asıl nedenin kuş gribi olup olmadığı tartışmaları alevlendi.

Çinli yetkilierden ise bu konuda ayrı bir açıklama yapılmadı.

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