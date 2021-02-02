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Çin'de havalimanında gözaltına alınan insan hakları aktivistinin kaybolduğu iddia edildi

Çin'in Şanghay kentinde yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alınan insan hakları aktivisti Guo Feyşiong'dan haber alınamadığı öne sürüldü.

Çin'de havalimanında gözaltına alınan insan hakları aktivistinin kaybolduğu iddia edildi
AA

Guo Feyşiong takma adıyla bilinen Yang Maodong'un kız kardeşi Yang Maoping, daha önce ulusal güvenlik kanunlarını ihlal suçlamasıyla 10 yıldan fazla hapis yatan kardeşinin, ABD'de kanser tedavisi gören eşini ziyaret amacıyla 28 Ocak'ta gittiği Şanghay kentindeki Pudong Havalimanı'nda polisler tarafından gözaltına alındığını ileri sürdü.

Aktivist Guo'dan o günden bu yana haber alamadıklarını, polisin de kendilerine bilgi vermediğini belirten Yang, kardeşinin eşinin sağlığından endişe duyduğu için kendi hayatını riske attığını söyledi.

Guo arkadaşlarına daha önce gönderdiği bir mesajda, Çin’in, kanser tedavisi gören karısını görmek için ülkeden ayrılmasına izin vermemesi durumunda açlık grevine başlayacağını belirtmişti.

Başka bir mesajında ise Guo, "Ülkeden ayrılamayacağım konusunda bilgilendirildim." ifadesini kullanmış, ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve başka bazı suçlara karışmakla suçlandığını aktarmıştı.

Guo, Çin halkına ve dış ülkelere kendisine yardım etmesi çağrısında bulunmuştu. Hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle Guo, 2006'dan bu yana ulusal güvenlik kanunlarını ihlalden 10 yıldan fazla hapis yatmıştı.

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