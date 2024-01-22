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        Haberler Dünya Çin'de heyelan: 47 kişi mahsur kaldı

        Çin'de heyelan: 47 kişi mahsur kaldı

        Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir köyde meydana gelen heyelanda 47 kişinin toprak altında mahsur kaldığı bildirildi. Çalışmalarda şu ana kadar en az 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:03
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        Çin'de heyelan: 47 kişi mahsur kaldı
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        Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir köyde meydana gelen heyelanda 47 kişinin toprak altında mahsur kaldığı bildirildi.

        Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

        Heyelanda köydeki 18 hane toprak altında kalırken burada yaşayan 47 kişiden haber alınamıyor.

        Kurtarma ekipleri, köyde yaşayan 500'den fazla kişiyi tahliye ederken kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda şu ana kadar en az 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

        * Haberin görseli Associated Press'in videosundan servis edilmiştir.

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        #çin
        #Heyelan
        #dünya
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