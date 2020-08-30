Çin'de iki katlı restoranın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

Çin Acil Durum Yönetim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 59 kişinin kurtarıldığı enkazdan 7'si ağır, 28 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.
Pekin'in 630 kilometre güneybatısındaki Şiangfen kentinde dün yaşanan olayda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13'den 29’a yükseldi.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, binanın çökme nedeninin araştırıldığını belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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