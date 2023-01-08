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Çin'de kamyon cenaze konvoyuna çarptı: 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Çin'in Jiangxi eyaletinde kontrolden çıkan kamyon, cenaze alayına çarptı. Kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Çin'de kamyon cenaze konvoyuna çarptı: 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
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AA

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletine bağlı Nançang şehirdeki bir köyde yoldan geçen kamyonun taziye çadırına çarpması sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kaza, Taoling köyünde kalabalığın cenaze öncesi taziyelerini bildirmek için toplandığı sırada meydana geldi.

Yoldan geçen kamyonun taziye çadırına dalması sonucu 17 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Yerel trafik polisi biriminden yapılan açıklamada, olayın soruşturulduğu, kazanın sebebinin henüz belirlenmediği bildirildi.

Çin'de yorgun uzun yol sürücülerinin ve bakımsız araçların yol açtığı trafik kazalarına geçmişte sık rastlanıyordu. Son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla bu türden kazaların azaldığı gözleniyordu.

Ülkede geleneksel Çin yeni yılının kutlandığı Bahar Bayramı öncesinde seyahat sezonun açılmasıyla bölgeler ve şehirler arası trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.

Bu yıl 22 Ocak tarihine denk gelen Bahar Bayramı öncesini ve sonrasının kapsayan 40 günlük tatil döneminde büyük şehirlerde çalışanların memleketlerini ziyaret etmek için taşraya yapacakları seyahat sayısının artacağı tahmin ediliyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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