Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi sonra erdi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Çin Komünist Partisi'nin Pekin’de yapılan 20. Ulusal Kongresi, bugün yapılan kapanış oturumuyla sona erdi.

Partinin en üst yönetim organı Merkez Komite’nin seçildiği toplantıda, Merkez Komite ve Disiplin İnceleme Komitesi çalışma raporları ile Parti Tüzüğü’nde değişiklik onaylandı.

Çin siyasetinde yaklaşık 30 yıldır uygulanan yazılı olmayan kurala göre, bir yönetici Ulusal Kongre yapıldığında 68 yaşını doldurmuşsa, yeni bir göreve atanması veya mevcut görevini sürdürmesi mümkün olmuyor. "67 kalır, 68 gider" şeklinde özetlenen emeklilik haddi kuralı, kongre tarihinde 69 yaşında olan Xi için uygulanmadı.

Xi'nin adının Merkez Komite listesinde yer alması, Çin liderinin yeniden genel sekreter seçilerek iktidarını sürdüreceğine işaret ediyor.

ESKİ LİDER SALONDAN ÇIKARILDI

Kapanış oturumunda eski Çin Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Hu Cintao'nun, Merkez Komite'nin seçilmesinin ardından, Xi'nin konuşması öncesinde, basın mensuplarının salona alındığı sırada bilinmeyen bir sebeple dışarı çıkarıldığı görüldü.

O anlar kameralara böyle yansıdı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.