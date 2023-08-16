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        Haberler Ekonomi Emlak Çin'de konut fiyatlarındaki durgunluk sürüyor  - Emlak Haberleri

        Çin'de konut fiyatlarındaki durgunluk sürüyor 

        Çin'de gayrimenkul sektöründe süregelen borç problemleri ve yatırımlardaki azalmaya birlikte konut fiyatlarındaki durgunluk devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 10:14
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        Çin'de konut fiyatlarındaki durgunluk sürüyor 
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        Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Çin'deki büyük ve orta ölçekli 70 kentin sadece 20'sinde yeni konut fiyatları temmuzda önceki aya kıyasla artarken, 50'sinde sabit kaldı veya azaldı.

        "Birinci kuşak şehirler" olarak tanımlanan, ülkenin en fazla nüfusuna sahip 4 şehri Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yeni konut fiyatları, haziranın ardından temmuzda da artış göstermedi.

        Yeni konut fiyatları, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan büyük ve orta ölçekli 31 şehirde önceki aya göre yüzde 0,2, "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 şehirde ise yüzde 0,3 geriledi.

        İkinci el konut fiyatları da 70 şehrin sadece 6'sında artış kaydetti.

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        Fiyatlar, yıllık bazda ise "birinci kuşakta" yüzde 1, "ikinci kuşakta" yüzde 0,2 artarken, "üçüncü kuşakta" yüzde 1,5 düştü.

        UİB, Çin'de gayrimenkul yatırımlarının 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 gerilediğini bildirmişti.

        Ülkede sabit sermaye yatırımlarının yaklaşık beşte birini oluşturan, ekonomik büyümeye yaklaşık yüzde 14 katkı sağlayan gayrimenkul sektöründeki kredi ve finansman problemlerinin Kovid-19 salgını döneminde yatırımların durmasıyla derinleştiği, borçları nedeniyle temerrüde düşen büyük ölçekli gayrimenkul şirketlerinin sayısının arttığı belirtiliyor.

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