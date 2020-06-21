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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı.

Sky News'in haberine göre, Çin'de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı statüsünden çıkarılmasına rağmen Guangxi eyaletine bağlı Yulin kentinde bugün başlayan tartışmalı "Liçi ve Köpek Eti" festivalinde binlerce köpek kesilerek tezgahlarda sergileniyor.

Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütünden Çin uzmanı Peter Li, köpek etinin yeni hastalıklara yol açabileceği ve sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyardı.

Li, son yıllarda görülen salgınlara farklı bağışıklık sistemine sahip, farklı türden hayvanların yol açtığına dikkati çekerek, köpek etinin yeni bir salgın için potansiyel oluşturduğunu belirtti.

Çin'in dört bir yanından tüccarlar et pazarında köpek ve kedi satmak için Yulin şehrine giderken Li, Çin'in köpek eti ticaretini yasaklamak için yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Ülkede köpek etinin 12,3 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığı belirtiliyor.

Çin Tarım Bakanlığı, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı değil, evcil hayvan statüsünde kabul edileceğini duyurmuştu.