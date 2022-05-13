Çin'de koronavirüs önlemleri sürüyor! Şanghaylı yetkililer: Zafer yakın

"Şanghay'da zafer yakın" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsün yayılmasını durdurmak için yetkililer evden çalışmayı tavsiye ederken, Şanghay'daki yetkililer bu ay kentte salgını kontrol almayı hedefliyor.

Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 532, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 294 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 331, hastalık belirtisi göstermeyen 2 bin 201 vaka olmak üzere toplam 2 bin 532 vaka saptandı, yurt dışı kaynaklı ise 80 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 227, göstermeyen 1869 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 2 kişi öldü.

Şehir yönetimi, 20 Mayıs’ta karantina bölgeleri dışında "sıfır vaka" hedefine ulaşılmayı hedeflendiğini bildirdi.

"ZAFER YAKIN"

Nüfusu 26 milyonu aşan kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Kısıtlamaların karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağının bildirilmesine rağmen şehrin büyük bölümünde tedbirler sürüyor.

Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 7. haftasında olduğu kentte, imalat, inşaat ve ticaret şirketleri faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Kentte, 1 Mart'tan bu yana 616 binden fazla vaka kaydedildi. Şanghaylı yetkililer, "zaferin yakın" olduğunu söyledi.

PEKİN'DE TEDBİRLER SÜRÜYOR

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 42, göstermeyen 8 vaka tespit edildi, yurt dışından gelen 1 kişide de virüse rastlandı.

Pekin’de yeni vakalar nedeniyle 12 merkez ilçede 3 gün boyunca yeni tur toplu testler yapılacağı bildirildi.

Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ve Şunyi ilçelerinde yaşayanlara getirilen hareket kısıtlaması devam ediyor. Her iki ilçede de toplu taşıma hizmeti durdurulurken, parklar ve kamusal alanlar erişime kapatıldı, insanlara evlerinden çıkmamaları bildirildi.

Kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.

"O KADAR ENDİŞELİ DEĞİLİM"

Reuters'a konuşan finans sektörü çalışan Leo Luo, "O kadar endişeli değilim, Aslında son zamanlarda zaten hepimiz evden çalışıyordu." dedi.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, yetkililer Şanghay'dakine benzer bir kapanma uygulanacağı iddialarını reddetti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 221 bin 289 vaka tespit edildi, 5 bin 205 kişi öldü.

SIFIR VAKA STRATEJİSİ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.