Çin'de panik: Acil durum ilan edildi! 0:00 / 0:00

AA

Çin'de son 24 saatte 22 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, başkent Pekin'de "acil durum" ilan edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı, 22 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 7’si Liaoning eyaletinde 5’i başkent Pekin'de görülürken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 955 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 987 kişi iyileşti.

Çin Komünist Partisinden yapılan açıklamada, Pekin'deki vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde "acil durum"a geçildiği ve virüsün görüldüğü yerleşim yerleri ve köylere giriş-çıkışların kapatılacağı belirtildi.

Son vakaların tespit edildiği Pekin'in Şunyi semtinde 800 bin kişiye koronavirüs testi yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan yetkililer, Ekvador'dan ithal edildikten sonra Hubey eyaletinin Şiangyang kentine getirilen dondurulmuş karides paketinde koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. Paketlerle temasta bulunan kişiler karantinaya alınırken, karides paketleri de mühürlendi