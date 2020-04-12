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Koronavirüs (Kovid-19 ) salgının başladığı Çin'in başkenti Pekin'de salgın nedeniyle ayrı kaldıkları minik dostlar 78 gün aradan sonra yeniden bir araya geldi. İki çocuğun birbirine sarıldığı o anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı Çin'in başkenti Pekin'de salgın nedeniyle ayrı kaldıkları yaşları 4 olan Jazz Rose, ve Mikel adlı çocuklar 78 gün sonra parkta buluştu. İki dostun sevinci amatör kamerayla kayda alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınan Jazz Rose ile arkadaşı Mikel 78 gün ayrı kaldı. Karantina sürecinin bittiği Pekin'de parkta bir araya gelen iki çocuğun hasret giderdiği anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

ÇİN'DE SON DURUM

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmediği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 97'si yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 99 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni can kaybı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, 50 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan 1534 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 52 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 3 bin 339 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 575 hasta da iyileşti.