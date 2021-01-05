Çin'de rekor kırıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sinema sektöründe en çok merak edilen konuların başında pandemi sürecinden sonra izleyicilerin nasıl bir davranış sergileyeceği... Çin'e bakacak olursak izleyiciler, salonları dolduracak. Koronavirüs salgını neredeyse bittiği Çin'de yılbaşı haftasında hasılat rekoru kırıldı.

1 Ocak'ta 92 milyon dolar, hafta sonunda ise 198 milyon dolan hasılat elde edilerek rekor kırıldı.

Çin'de hafta sonunda en çok izlenen filmler şunlar;

A Little Red Flower... 80 milyon dolar

Warm Hug... 50.2 milyon dolar

Shock Wave 2... 33.8 milyon dolar