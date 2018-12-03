Çin yönetimi giderek artan savurgan düğünler için uyarıda bulundu. Düğünler için harcanan ekstra para ve "başlık parası" gibi konular için reform paketleri yapılacağını duyurdu.

Sivil İşler Bakanlığı pahalı hediyelerin, gösterişli düğünlerin ülkenin sosyalist değerlerine karşı olduğunu söyledi.

Bakanlık "Evlilik törenleri sosyalist değerlerin özünü barındırmalı ve Çin geleneksel kültürüne göre yapılmalı" yorumunda bulundu.

Çin'de daha fazla harcama yapılarak gerçekleştirilen düğünlerle ilgili bakanlık "kapsamlı reform" çağrısında bulundu ve paraya çok değer vermenin sosyalist değerlere aykırı olduğunu belirtti.

Yetkililer, hafta sonu gerçekleşen konferansta evlilik törenlerine dair reformların "Şi Cinping düşünceleriyle" uyumlu olması gerektiğini ifade etti.

Erkek sayısının kadınlardan yaklaşık 30 milyon fazla olduğu Çin'de özellikle son 2 yılda gelin ailelerinin uçuk başlık paraları istediği ifade ediliyor. Tek çocuk politikası ise bu durumun bir sonucu.

Öte yandan, bazı gelin aileleri başlık parası dışında pahalı mücevher, ev, araba ve daha fazlasını talep ettiği ifade edildi.

ÖNCEDEN UYARMIŞLARDI

Daha önce de yetkililer, 20 bin yuanın üstünde başlık parası isteyenlerin ve ödeyenlerin insan kaçakçılığı suçundan yargılanacağını duyurmuştu.

Çin yönetimi düğüne katılacak misafir sayısına da sınırlama getirmiş, davetli sayısının 200'ü geçmemesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.

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