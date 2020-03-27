Koronavirüs tehdidinin sona erdiğinin düşünülmesinde sonra Çin'de sinema salonları yeniden açılmıştı.

'Harry Potter', 'Avatar', 'Avengers' gibi popüler filmlerle yeniden izleyicilere açılan sinema salonları, ülkede 53 yeni vakanın görülmesinden sonra yeniden kapatıldı.

Çinlilier, koronavirüs tehdidinin sona erdiğini havai fişek gösterileriyle kutlamıştı. Ardından da yaklaşık 500 sinema salonu yeniden gösterimlere açılmıştı.

Ne var ki Ulusal Sinema Bürosu'nun aldığı kararla ülke genelinde tüm sinemalar tekrardan süresiz bir şekilde faaliyetlerine son verildi.