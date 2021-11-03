Bilim Kurulu Üyesi: Salgın ne zaman bitecek söylemek mümkün değil

Tek bir Kovid-19 vakası tespit edildi, çocuklar mahsur kaldı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Çin'de bir ilkokul, okulda çalışan personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı.

BBC'de yer alan habere göre, 7 ila 12 yaşlarındaki çocuklar okulda saatler mahsur kaldı.

Okuldaki herkes test yapılırken, çocukların sonuçlar çıkana kadar okuldan çıkmamasına karar verildi. Bu yüzden birçok veli okulun önünde toplandı ve gece yarısına kadar haber bekledi.

OKUL GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Jimu News’in aktardığı habere göre, okul müdürü yerel saatle 23.30’da bazı çocukların karantinaya alınması bazılarınınsa sonuçları gelmediği için geceyi okulda geçirmesi gerektiğini söyledi.

Geceyi okulda geçirmek zorunda kalacak çocukları için kıyafet istendi.

35 öğrencinin karantinaya alındığı ve okulun geçici olarak kapatıldığı ifade edildi.