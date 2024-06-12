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        Haberler Dünya Çin'de UNESCO Dünya Mirası listesindeki mağaralarda tuvaletlere zamanlayıcı yerleştirildi | Dış Haberler

        Çin'de UNESCO Dünya Mirası listesindeki mağaralarda tuvaletlere zamanlayıcı yerleştirildi

        Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Yüngang Mağaraları'nda tuvaletlere dijital zamanlayıcı kondu. Adı açıklanmayan bir yetkili, artan ziyaretçi sayısıyla başa çıkabilmek için bu adımın atıldığını söyledi. Ancak zamanlayıcı, ziyaretçilerin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:22 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:22
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        Tuvaletlere zamanlayıcı yerleştirildi
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        Çin’in Şanşi eyaletinde yer alan UNESCO Dünya Mirası listesindeki Yüngang Mağaraları'nda tuvalet kabinlerine dijital zamanlayıcı yerleştirilmesi tepkilere yol açtı.

        The Independent gazetesinin haberine göre, her yıl milyonlarca turistin 252 mağarası ve 51 bin Buda heykeli için ziyaret ettiği Şanşi eyaletinin Datong şehrindeki Yüngang Mağaraları, dijitalleştirilmiş tuvaletleri ile gündeme geldi.

        Burada çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, artan ziyaretçi sayısıyla başa çıkmak için tuvalet kabinlerinin girişlerine dijital zamanlayıcı yerleştirildiğini, tuvalette geçirilen sürenin "polis tarafından denetlenmediğini" söyledi.

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        Yetkili, kimseyi tuvaleti kullanırken oradan çıkaramayacaklarını belirterek, "Zamanlayıcılar tuvaletleri kullanabileceğiniz süreleri kontrol etmek için orada değiller. Ziyaretçilerin tuvaletleri ne kadar süre kullanabileceğine dair 5 ya da 10 dakika gibi bir zaman sınırı da koymuyoruz." dedi.

        Yerleştirilen zamanlayıcılarla dışarıda bekleyenler tuvaletteki kişinin içeride ne kadar süre kaldığını ve tuvaletin dolu olup olmadığını görebiliyor.

        "UTANÇ VERİCİ BULDUM"

        Zamanlayıcıların yerleştirilmesi sosyal medyada pek çok kişi tarafından eleştirilirken, bunun tuvalet kullanımını sınırlamak için yapıldığı belirtildi.

        Bir ziyaretçi, söz konusu adımı teknolojik olarak oldukça gelişmiş bulduğunu ve böylece dışarıda kuyruğa girmek ya da tuvalet kapısını çalmak zorunda kalmayacağını ifade ederek, "Ama biraz da utanç verici buldum. Sanki izleniyormuşum gibi hissettim." diye konuştu.

        Sosyal medya kullanıcıları, turistik bir yerde tuvaletlere zamanlayıcı konulmasına ne gerek olduğunu sorguladı.

        Bazı kullanıcılar bu durumu daha fazla tuvalet inşa etmek için kullanılabilecek paranın yanlış harcanması şeklinde yorumladı.

        Kuzey Çin'in en büyük cazibe merkezlerinden biri olan, 5. ve 6. yüzyıllarda inşa edilen UNESCO Dünya Mirası listesindeki Yüngang Mağaraları'nı 2023 yılında 3 milyondan fazla turist ziyaret etti.

        Çin'de insanların tuvaletleri kullanma süresi ilk kez denetlenmiyor. 2020'de bir teknoloji şirketi, Pekin'deki bir ofiste tuvalet kabinlerinin üzerine dijital zamanlayıcılar yerleştirdiği için sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.

        *Haberin görseli Wikimedia tarafından servis edilmiştir.

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        #unesco
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