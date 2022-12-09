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Çin'de üretici fiyatları kasımda geriledi

Çin'de geçen ay tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 1,6 artarken, üretici fiyatları ekim ayının ardından kasımda da yüzde 1,3 azalarak gerilemeye devam etti

Çin'de üretici fiyatları kasımda geriledi
Çin'de üretici fiyatları kasımda geriledi
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AA

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UIB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin kasım verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,2 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 yükseldi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 1,3 geriledi. ÜFE ekimde de aynı oranda azalarak Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetmişti.

Ekimde yüzde 2,1 olan yıllık enflasyonun, yavaşlamaya kasımda da devam ederek yüzde 1,6'ya gerilemesi dikkati çekti.

Çin'de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri, kasımda büyüme eşiğinin altında kalmıştı.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UIB) yayımladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sektöründe geçen aya göre 1,2 puan azalarak 48'e, imalat dışı sektörlerde ise 2 puan düşüşle 46,7'ye inmişti.

Hizmetler sektöründeki ekonomik etkinliğin barometresi olarak görülen, ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in yayımladığı Çin Genel Hizmetler İş Etkinliği Endeksi de kasımda önceki aya göre 1,7 puan azalarak 46,7'e inmişti.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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