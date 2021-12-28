Çin'de Wuhan'dan sonra yeni rekor: Askerler görevlendirildi 0:00 / 0:00

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Çin'in Xi'an kentinde günlük 175 yerel vaka bildirildi. Bu sayının, Mart 2020'den bu yana görülmüş en yüksek vaka sayısı olduğu bildirildi.

CNN International'ın haberine göre 9 Aralık'tan bu yana Xi'an kentinde 810 yerel vaka görülürken, bu rakamın salgının başlangıç noktası olan Wuhan'da görülen vakalardan sonra en yüksek vaka olduğu ifade edildi.

Vakaların daha da artmasını önlemek adına kentte 23 Aralık'tan bu yana kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bögle sakinleri market ve hastanelere gitmek dışında toplu taşıma da kullanamıyor.

Pazartesi gününe kadar vakaların artması durumunda tekrardan kent genelinde COVID-19 testi yapılacağı ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtiliyor.

Hükümete bağlı People's Daily gazetesi, Xi'an kentinde 150 askeri doktorun görevlendirildiğini ve bu sayının duruma göre artırılabileceğini açıkladı.

Yetkililer ise endişelenecek çok bir şey olmadığını ve toplu testlerle sorunun çözüleceğini iddia etti.

Çin'de salgının ilk görüldüğü günden bu yana resmi verilere göre 101 bin kişi COVID-19'a yakalandı, 4636 kişi ise hayatını kaybetti.