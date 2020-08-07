Çin'de yasa dışı ilaç üretmekle suçlanan bir Kanadalı daha idama mahkum edildi

AA

Foşan Kent Orta Mahkemesinden yapılan açıklamada, Kanada vatandaşı Ye Cienhui'nin yasa dışı ilaç üretip ve kaçakçılığını yapmaktan suçlu bulunarak idama mahkum edildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı davada yargılanan bir kişinin daha idam, 4 kişinin ise 7 yıl ile ömür boyu hapis cezalarına çarptırıldığı aktarıldı.

Yerel basın, Mayıs 2015 - Ocak 2016'da uyuşturucu üreten ve kaçakçılığını yapan Ye ve suç ortağının evinde 218 kilograma yakın uyuşturucu madde bulunduğunu yazdı.

Aynı eyaletteki Guangzhou Orta Halk Mahkemesi, dün de Kanada vatandaşı Xu Weihong'u yasa dışı şekilde ketamin üretmekten suçlu bularak idama mahkum etmişti.

Kanada'nın Çinli telekom şirketi Huawei'nin yöneticilerinden Meng Wanzhou'yu tutuklamasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler hızla gerilmişti.

Meng'in tutuklanmasından kısa süre sonra Kanadalı Robert Schellenberg, Nisan 2019'da da Kanada vatandaşı Fan Wei, uyuşturucu kaçakçılığı davalarında ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Çin'de her yıl, bu cezanın uygulandığı tüm ülkelerin toplamından fazla kişinin idam edildiği belirtiliyor.

Devlet sırrı olarak saklanan idam sayısının yıllık 2 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.