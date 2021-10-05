Çinli gayrimenkul şirketi Fantasia dünkü tahvil ödemesini yapamadı.

Ülkenin sorunlu gayrimenkul şirketi Evergrande’de yaşanan problemler sektörün diğer şirketlerine de yayılma endişesi yaratıyor. Fansatia’dan borsaya yapılan açıklamada dünkü tahvil ödemesinin gerçekleştirilemediği vurgulandı.

Fantasia 3 hisseleri 9 Eylül'den bu yana işlem görmüyor. Şirketin boyutu EverGrande’a çok daha küçük olsa da sorunların sektöre yayılması ihtimali yatırımcılara endişelendiriyor.

Kuruluşun toplam yükümlülükleri 13 milyar dolar civarında hesaplanıyor. Fitch, şirketin notunu dün gece B seviyesinden CCC- seviyesine düşürdü. Not yüksek temerrüt riskine işaret ediyor.

Fitch açıklamasında öte yandan şirketin ödeme yapamadığı tahvilin daha önce açıklanan finansal raporlarda yer almadığı ve bunun da şirketin likidite sorunlarının açıklanan dan daha fazla olabileceğini işaret ettiği belirtildi.