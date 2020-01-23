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Çin'de yeni virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde neler yaşanıyor?

Çin'den dünyaya yayılan 2019-nCoV koronavirüsünün ortaya çıktığı kent olan Vuhan'da olağanüstü önlemler alındı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği de ülkeye seyahat etmeyi düşünenler için almaları gereken önlemlerin listesini yayımladı. Vuhan kentinin özelliklerini ve alınan önlemleri inceledik.

Çin'de yeni virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde neler yaşanıyor?
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Vuhan'daki hastane personeli özel kıyafetlerle çalışıyor

Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan, Pekin veya Şangay kadar ünlü bir şehir olmasa da, dünyanın her yeriyle bağlantılı büyük bir metropol.

Yerel yönetim kent nüfusunun 11 milyon, Birleşmiş Milletler (BM) verileri ise 8,9 milyon olduğunu söylüyor. Bu sayı neredeyse Londra kadar ve Ankara'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde.

İlk olarak Aralık 2019'da bulunduğu için adına 2019-nCoV denilen virüse karşı Vuhan'da alınan önlemleri ve kentin özelliklerini inceledik.

Şehirde hangi önlemler alındı?

Çin yönetimi şehirde toplu taşıma hizmetlerini geçici olarak askıya aldı. Şehirden toplu taşımayla dışarı çıkışlar da Perşembe yerel saatle sabah 10.00'dan itibaren kısıtlandı.

Wall Street Journal, kentten ayrılan son trenlere bilet alabilmek için insanların birbiriyle yarıştığını, kalabalık tren garından yola çıkan trenlerin neredeyse tüm koltuklarının dolu olduğunu yazdı.

- Getty Images
Tren istasyonu, son trenle şehri terk etmek isteyenler nedeniyle kalabalıktı

Gazeteye konuşan 25 yaşındaki muhasebeci Lai Xuan, gece saat 2'de eşinin kendisini uyandırarak şehirden çıkışların kısıtlanacağını söylediğini ve bunu duyar duymaz şehirden çıkma isteğiyle gara gittiğini anlattı.

Havalimanı da, diğer ulaşım araçları gibi süresiz olarak kapatıldı.

Virüsün yayıldığı tahmin edilen balık pazarı ilaçlama için kapatıldı.

- Getty Images
Çok sayıda Vuhanlının evlerine stok yapması nedeniyle marketlerde raflar boşaldı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, kamu yetkililerine bu konuda daha fazla bilgi paylaşma ve uluslararası yetkililerle birlikte çalışma emri verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO),Çin'in attığı adımları takdir eden bir açıklama yaptı.

Örgütün genel direktörü Tedros Ahanom Ghebreyesus, "Çok çok güçlü önlemler alıyorlar. Duruma uygun adımlar atıyorlar ve bu çok önemli" dedi.

- Getty Images
Vuhan metrosundan bir kare. Toplu taşıma araçları, çok sayıda insanın sıkışık bir ortamda bulunması nedeniyle virüslerin bulaşmasını kolaylaştırıyor

Ghebreyesus, Çin'in aldığı önlemlerin hem ülkelerinde hem de dünyada virüsün yayılmasını yavaşlatacağını belirtti.

Çin'de Ay takvimine göre yeni yıl kutlamaları hazırlıkları var. Yılın bu döneminde milyonlarca Çinli ülke içinde seyahat ediyor.

Yetkililer, mümkün olduğunca seyahatlerin sınırlı tutulması yönünde çağrılar yapıyor.

Havalimanlarına da yolcuların vücut ısılarını kontrol edebilen termal kameralar yerleştirildi.

- BBC

Çin'e gidecek olanlar neye dikkat etmeli?

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'e gitmeyi düşünenlerin alması gereken önlemleri şöyle listeledi:

  • Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak
  • Açık havada koruyucu maske takmak
  • Ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri gösteren hastalarla temastan kaçınmak
  • Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun kısımlarını kapatmak ve kullandıkları mendilleri sık sık değiştirmek
  • Canlı hayvanların bulunduğu çiftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmak
  • Canlı ya da ölü hayvanlarla temastan kaçınmak
  • Et, balık ve yumurta benzeri hayvansal ve su ürünlerini iyi pişmiş şekilde tüketmek
  • Ellerini su ve sabunla sık sık ve özenle yıkamak
  • Seyahat sırasında yanlarında el temizleme jeli benzeri dezenfektan bulundurmak
  • Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülmesi halinde acilen bir doktora başvurmak

Vuhan nasıl bir kent?

Çin'in en büyük 7., dünyanın da en büyük 42. şehri olan Vuhan, büyüklüğü ve bağlantıları nedeniyle virüsün dünyaya hızla yayılabileceği bir mekan.

Vuhan Uluslararası Havalimanı'nı 2016'da 20 milyon yolcu kullandı.

- Getty Images
Vuhan Havalimanı'ndaki uçuş ekranlarında tüm seferlerin iptal edildiği gözüküyor

Kentin yerel yönetimi, Vuhan'ı "yüksek teknolojili ve geleneksel üretimin merkezi" olarak tanımlıyor, Vuhan'ın 52 yüksek öğrenim kurumu ve 700 bin öğrenciyle en fazla üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan kenti olduğunu belirtiyor.

Fortune Global listesine göre dünyadaki en büyük 500 şirketin 230'unun kentte yatırımı var.

Vuhan'ın Türkiye ile bağlantısı var mı?

China Southern Havayolları şirketi normal şartlarda Vuhan - İstanbul arasında Pazartesi, Çarşamba, Cuma olmak üzere haftada üç sefer düzenliyor.

- Getty Images
China Southern uçakları İstanbul Havalimanı'na uçuyor

Ancak Vuhan'da uygulamaya konan seyahat sınırlamaları nedeniyle bu uçuşların gerçekleşmemesi bekleniyor.

Virüse karşı bir ilaç var mı?

Şu an için 2019-nCoV virüsüne karşı bir aşı bulunmuyor. Eldeki tek seçenek, virüse yakalanmış kişileri tespit edip karantinaya almak.

Hastalarla temas halinde olan kişilerin izlenmesi ve sağlık durumlarının kontrol altında tutulması da uygulanan yöntemler arasında.

Salgını önlemek için seyahat sınırlamaları seçeneği de yürürlüğe konmuş durumda.

Virüsün bulaştığı kişiler, yayılma riskini en aza indirmek için her ihtimale karşı karantinada tutuluyor.

Çinli yetkililer virüsün öksürük, öpüşme ve tükürük temasıyla bulaştığını düşünüyor.

  • Çin'de ortaya çıkan yeni virüs '1700 kişiye bulaşmış olabilir'
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