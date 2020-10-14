Çin'de yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının çıktığı kentteki toplu testler sürüyor

AA

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, kentte hafta başından bu yana 4,2 milyon kişiye nükleik asit testleri uygulandığı ve 1,94 milyon testin sonuçlarının alındığı bildirildi.

Şu ana dek belirti gösteren 6 ve belirti göstermeyen 6 pozitif vakanın tespit edildiği kentte toplu testlerde yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Çingdao'nun Belediye Göğüs Hastanesindeki bazı hasta ve hasta yakınlarında Kovid-19 bulgusuna rastlanmasının ardından tüm kentte toplu testlerin yürütülmesine karar verilmişti.

5 gün sürmesi planlanan toplu test çalışmasında 9 milyon nüfuslu kentteki tüm yurttaşların testten geçirilmesi hedefleniyor.

- Yurt içi kaynaklı vakalara en son 15 Ağustos'ta rastlanmıştı

Çin'de yurt içi kaynaklı vakaya son olarak 15 Ağustos'ta, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde rastlanmış ve 4 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmuştu. O günden sonra Çin ana karasında tespit edilen tüm vakaların, yurt dışı irtibatlı olduğu kaydedilmişti.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında, bugüne kadar 85 bin 611 kişide virüse rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne dek 160 milyon Kovid-19 testinin yapıldığı Çin, dünyada en fazla test yapılan ülke konumunda bulunuyor.