HABERTURK.COM

Xinhua'da yer alan habere göre, hava yolu ile taşınan kargo ve postaların hacminin de salgın öncesi seviyeye dönmesinin beklendiğini belirten Çin Sivil Havacılık İdaresi, hava yolu şirketlerine kayıpları azaltması ve kârları artırmasına yardımcı olmak için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Son yayımlanan CAAC verileri, ülkedeki sivil havacılık sektörünün Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 187,1'lik artışla 23,95 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildiğini gösterdi.

CAAC verilerine göre, hava yoluyla taşınan kargo ve postanın hacmi geçen ay bir önceki yıla göre yüzde 54,7 artarak 459.000 ton oldu.

Kovid-19'u sivil havacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı en büyük belirsizlik olarak nitelendiren CAAC, toparlanmanın daha da sürmesi için vergiler ile ücretlerde kesintiye gitmeye ve avantajlı kredi politikaları izlemeye devam edeceğini belirtti.

Çin'in sivil havacılık sektöründe 2020'de 420 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi. Bu rakam, 2019'dakinin yüzde 63,3'üne denk geliyor. CAAC verilerine göre Çin, hava yolu seyahatleri bağlamında art arda 15 yıldır dünyanın en büyük ikinci ülkesi olmaya devam ediyor.