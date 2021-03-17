Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaÇin'deki hava yolu seyahatlerinin salgın öncesi seviyelere yaklaşması bekleniyor - Haberler
ABONE OL

Çin'deki hava yolu seyahatlerinin salgın öncesi seviyelere yaklaşması bekleniyor

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC),Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin sivil havacılık sektörünün 2021 yılında hava yolu seyahatlerinin sayısının salgın öncesi dönemin yüzde 90'ına kadar çıkmasını beklediğini kaydetti.

Çin'deki hava yolu seyahatlerinin salgın öncesi seviyelere yaklaşması bekleniyor - Haberler
HABERTURK.COM

Xinhua'da yer alan habere göre, hava yolu ile taşınan kargo ve postaların hacminin de salgın öncesi seviyeye dönmesinin beklendiğini belirten Çin Sivil Havacılık İdaresi, hava yolu şirketlerine kayıpları azaltması ve kârları artırmasına yardımcı olmak için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Son yayımlanan CAAC verileri, ülkedeki sivil havacılık sektörünün Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 187,1'lik artışla 23,95 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildiğini gösterdi.

CAAC verilerine göre, hava yoluyla taşınan kargo ve postanın hacmi geçen ay bir önceki yıla göre yüzde 54,7 artarak 459.000 ton oldu.

Kovid-19'u sivil havacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı en büyük belirsizlik olarak nitelendiren CAAC, toparlanmanın daha da sürmesi için vergiler ile ücretlerde kesintiye gitmeye ve avantajlı kredi politikaları izlemeye devam edeceğini belirtti.

Çin'in sivil havacılık sektöründe 2020'de 420 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi. Bu rakam, 2019'dakinin yüzde 63,3'üne denk geliyor. CAAC verilerine göre Çin, hava yolu seyahatleri bağlamında art arda 15 yıldır dünyanın en büyük ikinci ülkesi olmaya devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump'tan tüm Amerikalılara "Kovid-19 aşısı olun" tavsiyesi
DÜNYATrump'tan Amerikalılara aşı tavsiyesi
SON DAKİKA: ABD'nin Georgia eyaletinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü - Haberler
DÜNYAGeorgia'da 3 masaj salonuna silahlı saldırı!
GELMEYİN! Son dakika! Biden göçmenlere seslendi!
DÜNYABiden: Buraya gelmeyin!
SON DAKİKA: Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi Atina'da yapıldı - Haberler
DÜNYATürkiye-Yunanistan görüşmelerinin ikinci turu ...
İsrail'deki araştırmaya göre Kovid-19 aşısı olan hamileler, bebeklerine antikor aktarıyor
DÜNYAİsrail'de hamilelere ilişkin flaş Kovid-19 ...
Esad rejimi: İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi
DÜNYA"İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi" iddiası
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, göreve başlaması dolayısıyla Türk-Amerikan toplumuna seslendi:
DÜNYATürkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan ABD ...
ABD Başkanı Biden ilk resmi basın toplantısını 25 Mart'ta düzenleyecek
DÜNYAABD Başkanı Biden'ın ilk resmi basın toplantısı 25 ...
Nijer'de terör saldırısında 58 sivil hayatını kaybetti
DÜNYANijer'de katliam!
ABD istihbaratına göre Rusya ve İran, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış
DÜNYAABD istihbaratından Rusya ve İran ile ilgili flaş ...