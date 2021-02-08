Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin Genel Yayın Müdürü Hu Şicin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2022 Kış Olimpiyatları'nı boykot etme fikrinin çok da destek alacağını zannetmediğini belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve atletlerin, 2022 Kış Olimpiyatları'nı boykot çağrısına karşı çıkacağını ifade eden Hu, Çin'in bu çağrıya uyan ülkelere ciddi yaptırımlarla karşılık vereceğini bildirdi.

BİRÇOK İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜNDEN ÇAĞRI

En az 180 insan hakları örgütü, Çin’in kitlesel insan hakları ihlallerini protesto amacıyla Pekin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nı boykot çağrısında bulunmuştu.

Kanada Federal Parlamentosundaki 5 partiye mensup 13 milletvekili, Uluslararası Olimpiyat Komitesine mektup göndererek, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nın başka ülkede yapılması çağrısında bulunmuştu.

ÇİN'İN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NDEKİ UYGULAMALARI

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.