Çin'den 6 Çinli medya kuruluşunu daha

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkede faaliyet gösteren Çinli 6 medya kuruluşunu daha yabancı misyon olarak tanımlamasını "siyasi baskı" olarak nitelendirdi.

ABD'ye, Çin medyasına yönelik siyasi baskıya son verme çağrısı yağan Cao, "Çin, ABD'nin mantıksız eylemlerine kesin olarak karşı çıkıyor ve şiddetle kınıyor. Çin, ABD'yi rotasını değiştirmeye, hatalarını düzeltmeye ve ülke medyasına yönelik siyasi baskıyı ve mantıksız kısıtlamaları durdurmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review ve Economic Daily isimli Çinli medya kuruluşlarının ABD operasyonlarının, yabancı misyonlar olarak belirlenmesi yönünde karar alındığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, basına yaptığı açıklamada, yabancı misyon olarak tanıdıkları 6 medya şirketinin, "yabancı bir hükümet tarafından büyük ölçüde veya etkin şekilde kontrol edildiğini" belirtmiş ve alınan kararla amacın, ABD'deki "Çin komünist propaganda çabalarının" önüne geçmek olduğunu ifade etmişti.

Bu adımla, belirtilen medya kuruluşlarının, ülke içinde herhangi bir yerde ofis açmak için ABD hükümetinden onay alması gerekecek. Ayrıca tıpkı diplomatik misyonların yaptığı gibi bu kuruluşlar da yaptıkları personel değişikliklerini ve tüm istihdamları ABD Dışişleri Bakanlığına bildirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 18 Şubat'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu'nu; 22 Haziran'da da Çin Merkezi Televizyonu (CCTV),haber ajansı China News Service (CNS),People’s Daily ve Global Times'ı "yabancı misyon" olarak tanımış ve bu kuruluşlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar vermişti.