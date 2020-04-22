Çin'den ABD'de açılan koronavirüs davasına tepki: Bu sözde dava çok saçma! - Haberler

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Missouri eyaletinin açtığı davaya ilişkin, "Bu sözde dava çok saçma, hiçbir olgusal ve yasal dayanağı yok." dedi.

Gıng, salgın ortaya çıktığından bu yana Çin’in "açık, şeffaf ve sorumlu bir tavır sergilediğini" söyleyerek ABD'nin "can sıkıcı bu tür davaları reddetmesi gerektiğini" dile getirdi.

Çinli yetkililer, geçen yıl sonunda Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını kapsamına ilişkin bilgi vermeyi geciktirdiği yönündeki suçlamaları reddediyor.

MISSOURI EYALETİNDEN ÇİN'E KORONAVİRÜS DAVASI

ABD'nin Missouri eyaleti başsavcılığı, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni salgında ''bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği'' gerekçesiyle mahkemeye verdiği açıklanmıştı.

Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verilmişti.