Dünyanın en zengin 3. kadını oldu

Çin, ABD Başkanı Donald Trump´ın Çin´den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne 1 Eylül´de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurması üzerine, ABD´nin bu kararı uygulamaya geçirmesi halinde "karşı önlemlerin" alınacağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada, ülkenin bu açıklamadan memnun olmadığı ve karşı çıktığı ifade edildi. Gerginlikleri tırmandırmanın küresel ekonominin yararına olmayacağı belirtilirken, ABD´nin mümkün olan en kısa sürede bu hatadan dönmesi gerektiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca "topun" ABD mahkemelerinde olduğunu ve ABD´nin Ağustos ayında devam etmesi planlanan ticaret görüşmeleri konusunda "samimiyet" göstermesi gerektiğine işaret edildi ve ülkenin asla göz korkutma ve tehditlerden etkilenmeyeceği ifade edildi.