Çin'den ABD'ye sert boykot tepkisi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, ABD hükümet yetkililerinin Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Kış Olimpiyatları'nı boykot edeceği ancak ABD'li sporcuların yarışma için seyahat etmekte özgür oldukları ifade edilmişti.

ABD boykotu, geçen ay ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında görüntülü toplantı ve ılımlı çabalara rağmen alındı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in boykota karşı olduğunu ve "karşı önlemler" alacağını söyledi. Detay vermeyen Lijian, "ABD, yaptığı yanlış eylemlerin bedelini ödeyecek. Hepimiz bekleyip görelim" dedi. Lijian ayrıca boykotun Olimpiyat ilkelerine aykırı olduğunu söyleyerek ABD'yi siyaseti spordan uzak tutmaya çağırdı.

Pekin'deki Renmin Üniversitesi'nde profesör olan Wang Wen de, Reuters'e verdiği demeçte, "ABD'nin bunu yapması aptalca" diyerek karara tepki gösterdi.

Biden yönetimi, Washington'un Çin'in uzak batısındaki Sincan bölgesindeki azınlık Müslümanlara karşı soykırım dediği şeyi boykot etmesinin nedeni olarak vurguladı. Çin ise insan hakkı ihlallerine dair tüm suçlamaları reddediyor.