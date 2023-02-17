HABERTURK.COM / AA

Çin, ABD'nin hava sahasında düşürdüğü yüksek irtifa balonunun iki ülke arasında yol açtığı krizin onarılması için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, "Çin'e ait sivil hava aracı" olarak nitelediği balonun ABD hava sahasına girişinin tamamıyla beklenmedik ve münferit bir olay olduğu görüşünü yineledi.

ABD'nin balonu vurarak düşürmesinin, Washington'ın krizleri uygun şekilde yönetme ve Çin ile ilişkilerini istikrara kavuşturma konusundaki samimiyetini sınadığını ifade eden Vang, "ABD, bu beklenmedik münferit olayı uygun şekilde ele almak, yanlış anlamalar ve hesap hatalarından kaçınmak, ikili ilişkileri yeniden sağlam ve istikrarlı gelişme rayına sokmak için Çin ile birlikte ve aynı doğrultuda çalışmalı." dedi.

Vang, Başkan Joe Biden'ın meselenin halli için Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşmeyi istediği, krizin iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini gösterdiğine dair sözlerine ilişkin, "ABD, bir yandan gerilimi körükleyip krizi tırmandırırken diğer yandan iletişimin ve diyaloğun önemini dile getirmemeli." diye konuştu.

ABD DIŞİŞLERİ: DOĞRU ZAMAN DEĞİL

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın planlanan Çin seyahatini 'Çin balonu' krizi nedeniyle ertelemesinin ardından Çin'in zeytin dalı uzatması, tekrar bir temas planlanması için yeterli olmadı.

Dışişleri Bakanlığı, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin'e gitmesi için doğru zaman değil" açıklamasını yaptı.

Biden, dün yaptığı açıklamada, Çin ile çatışma değil rekabet istediklerini belirterek, "Yeni bir Soğuk Savaş niyetinde değiliz. Ancak özür dilemiyorum. Rekabet edeceğiz ve bu rekabeti çatışmaya dönüşmemesi için sorumlu bir şekilde yöneteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi umduğunu söyleyen Biden, söz konusu balonu düşürerek, "egemenliklerinin ihlalinin kabul edilemez olduğu" yönünde açık bir mesaj verdiklerini belirtmişti. Biden, krizin iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini gösterdiği vurgulamıştı.

Öte yandan, balon krizinin iki ülke arasında diyalog yoluyla çözülmesi için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi'nin hafta sonunda Münih Güvenlik Konferansı marjında yüz yüze görüşme yapacağı iddia ediliyor.

İlkin Reuters ajansının diplomatik kaynaklara dayanarak duyurduğu görüşme hazırlığı ABD'deki bazı medya organları tarafından da doğrulandı.

Vang, yarın konferansın "Çin'in dünyadaki yeri" başlıklı oturumunda bir konuşma yapacak.

Fotoğraf: AP