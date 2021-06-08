Çin'den ABD'ye Kovid-19 yanıtı: Irak yalanından farklı değil 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Pandeminin başlangıç noktası Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kenti olarak gözükürken, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın virüsün kökeniyle ilgili Çin'i suçlaması, halefi ABD Başkanı Joe Biden'ın da virüsün kökeniyle ilgili istihbarat raporu isteyerek tartışmayı alevlendirmesi sonrasında Pekin'den bir yanıt daha geldi.

Çin'in ABD'deki büyükelçiliğinin sözcüsü Liu Pengyu Kovid-19'un kökenine dair yaptığı açıklamada, "Çin'i karalama ve köken araştırmalarını politikleştirme kampanyası, Irak'ın 12 yıl önce kitle imha silahlarına (WMD) sahip olduğuna dair yalanlardan farklı değildir" dedi.

Pengyu, Kovid-19'un kökeninin bir bilim meselesi olduğunu belirterek, "Kovid-19'un kökeni bilim meselesidir ve politikleştirmek yerine dünya çapındaki bilim insanları tarafından ortaklaşa incelenmelidir. Herhangi bir sonuç, DSÖ prosedürlerine ve bilim temelli yöntemlere uygun olarak çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

WSJ'DEN ÇARPICI İDDİA

Bugün, Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla hızlanan koronavirüsün kökenine ilişkin raporda, virüsün bir laboratuvardan çıkmış olmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Lawrence Livermore Ulusal Laborotuvarı tarafından Mayıs 2020’de başlayan çalışmalara göre, virüsün bir laboratuvarda yaşanan kaza sonucu ortaya çıkmış olabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz günlerde istihbarat kurumlarından koronavirüsün kökenine ilişkin çalışmalarını hızlandırma talebi vermişti. Biden, koronavirüsün kökeninin Çin'deki bir laboratuvar olduğu teorisinin de araştırılmasını talep etmişti.