Çin'den ABD'ye Nijerya uyarısı

Çin, ABD Başkanı'nın ülkedeki Hristiyanların karşılaştığı tehditler nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" olarak adlandırmasının ardından, din ve insan haklarını bahane olarak kullanarak ülkelerin iç işlerine karışılmaması uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in Nijerya'nın kapsamlı stratejik ortağı olduğu ve ülkenin kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunda ilerlemesini desteklediğini belirtti.

Sözcü Mao, Çin'in, dinin ve insan haklarının bahane olarak kullanılarak diğer ülkelerin iç işlerine karışılmasına, yatırımlar ve güç kullanımıyla tehdit edilmesine kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini ifade ederek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil edilmesine tepki göstermişti.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

VENEZUELA'YA DAİR AÇIKLAMA

Çin, ABD'nin Venezuela bandıralı deniz araçlarına uyuşturucu kartellerine ait olduğu gerekçesiyle Karayip Denizi'nde yaptığı müdahalelerin "aşırı" ve "tek taraflı" olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Venezuela'nın ABD'nin olası bir saldırısına karşı Çin, Rusya ve İran'dan aralarında füzeler ve dronların olduğu askeri donanımları edinmeye çalıştığı iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.