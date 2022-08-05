Çin'den ABD'ye Tayvan misillemesi 0:00 / 0:00

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Pekin Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine misilleme olarak, ABD ile işbirliğini üst düzey askeri diyalog dahil olmak üzere belirli alanlarda durdurduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD ile iklim müzakerelerini, sınır ötesi suç önleme ve göçmenleri ülkelerine gönderme konusunda işbirliği, uyuşturucu ile mücadele işbirliği, deniz güvenlik mekanizması görüşmeleri, asekeri liderler arasında diyalog ve iklim görüşmelerinin askıya alındığını açıkladı.

PELOSİ'NİN TARTIŞMALI ZİYARETİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu. Pelosi, Tayvan ziyaretini resmi programa dahil etmese de uçağı 2 Ağustos Salı günü Taiepi'ye iniş gerçekleştirmişti.

Pelosi ziyareti sonrası Tayvan'a destek mesajı verdi ve kaleme aldığı makalede "Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızlanan saldırganlığı karşısında, kongre heyetimizin ziyareti, ABD'nin demokratik ortağı olan Tayvan'ın kendisini ve özgürlüğünü savunurken yanında durduğunun açık bir ifadesi olarak görülmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.