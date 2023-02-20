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Çin'den ABD'ye tepki: Suçlayacak konumda değilsiniz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çin'in, Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah ve mühimmat verebileceğini söylemişti. Çin'den ABD'nin iddialarına yanıt gecikmedi.

Çin'den ABD'ye tepki: Suçlayacak konumda değilsiniz
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin Çin'den talepte bulunma pozisyonunda olmadığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang, ABD'nin Çin'e suçlayacak durumda olmadığını ve bunu yapmaktan vazgeçmesini söyledi ve "Baskı ya da zorlamayı kabul etmiyoruz" dedi.

BLINKEN'IN AÇIKLAMALARI

BBC'nin haberine göre, CBS News televizyonuna konuşan Blinken, Çinli şirketlerin halihazırda Rusya'ya "ölümcül olmayan destek" sağladığını ve yeni bilgilerin, Pekin'in "ölümcül destek" sağlayabileceğini gösterdiğini belirtmişti.

Blinken, Çin'in, Rusya'ya Ukrayna savaşı için silah ve mühimmat vermesi durumunda, bunun, Çin için "ciddi sonuçlar" anlamına geleceği konusunda uyarı yapmıştı.

Çin'de özel şirketler ile devlet şirketleri arasında gerçek bir ayrım olmadığını aktaran Blinken, "Çin'in, Rusya'ya silah sağlaması bizim ve ilişkimiz için ciddi soruna yol açar" demişti.

Blinken ayrıca ABD'nin, Çin'in, Rusya'ya Batı yaptırımlarından kurtulması konusunda yardım etmesinden endişe duyduğunu kaydetmişti.

Blinken, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde, Çin'in en kıdemli diplomatı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile bir araya gelmişti.

Görüşmede Blinken'ın, "Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaş konusunda, Çin'in Rusya'ya maddi destek veya sistemik yaptırımlardan kaçınması için yardım sağlamasının sonuçları"yla ilgili de uyarıda bulunduğu bildirilmişti.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.

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