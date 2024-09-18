Çin'den Almanya'ya 'ikna' ziyareti

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara ek gümrük vergi getirmesinin ticaret ve yatırım iş birliğine 'ciddi şekilde müdahale edeceğini' ve hem Çin'e hem de Almanya'ya zarar vereceğini söyledi.

Wentao, Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile yaptığı görüşmede, mümkün olan en kısa sürede Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun bir çözüme ulaşmayı ve Çin-AB ekonomik ve ticari sürtüşmelerinin tırmanmasını önlemeyi umduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu, AB'nin standart yüzde 10 otomobil ithalat vergisine ek olarak Çin'de üretilen elektrikli araçlara yüzde 35.3'e varan vergiler uygulamanın eşiğinde.

Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Habeck, Almanya'nın serbest ticareti desteklediğini, Çinli otomobil ve parça şirketlerinin Avrupa'ya yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını ve Avrupa Komisyonu'nu Çin ile uygun bir çözüm bulmaya ve ticari anlaşmazlıkları önlemek için her türlü çabayı göstermeye çağıracağını söyledi.

GÖRÜŞMELER SON ANA KADAR DEVAM EDECEK

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından çarşamba günü yayınlanan ayrı bir açıklamaya göre de Wang, Berlin'de Alman Şansölyeliği'nden Wolfgang Schmidt ile de bir araya geldi ve burada Schmidt'e Çin'in ülkeye karşı sübvansiyon karşıtı davayı diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözme konusunda ısrar ettiğini söyledi.

Wang, Çin'in çabalarından vazgeçmeyeceğini ve "son ana kadar" istişarelerde bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Wang, "Almanya'nın, AB'nin çekirdek üyelerinden biri olarak aktif bir rol oynama konusunda liderlik yapması ve Avrupa Komisyonu'nu siyasi irade göstermeye ve davayı doğru bir şekilde çözmek için Çin ile birlikte çalışmaya teşvik etmesi umulmaktadır" dedi.