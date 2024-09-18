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        Haberler Ekonomi Otomobil Çin'den Almanya'ya 'ikna' ziyareti - Otomobil Haberleri

        Çin Ticaret Bakanı: 'Gümrük vergileri hem Çin'e hem de Almanya'ya zarar verir'

        Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa Birliği'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara ek gümrük vergisi kararını oylaması öncesinde, Çin'den Almanya'ya üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Alman mevkidaşı ile görüşen Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara ek gümrük vergi getirmesinin ticaret ve yatırım iş birliğine 'ciddi şekilde müdahale edeceğini' ve hem Çin'e hem de Almanya'ya zarar vereceğini söyledi. Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in Almanya'nın serbest ticaretini desteklediği ve Avrupa Komisyonu'nu Çin ile ticari anlaşmazlıkları önlemek için her türlü çabayı göstermeye çağıracağı belirtildi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 18.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:11
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        Çin'den Almanya'ya 'ikna' ziyareti
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        Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara ek gümrük vergi getirmesinin ticaret ve yatırım iş birliğine 'ciddi şekilde müdahale edeceğini' ve hem Çin'e hem de Almanya'ya zarar vereceğini söyledi.

        Wentao, Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile yaptığı görüşmede, mümkün olan en kısa sürede Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun bir çözüme ulaşmayı ve Çin-AB ekonomik ve ticari sürtüşmelerinin tırmanmasını önlemeyi umduğunu söyledi.

        Avrupa Komisyonu, AB'nin standart yüzde 10 otomobil ithalat vergisine ek olarak Çin'de üretilen elektrikli araçlara yüzde 35.3'e varan vergiler uygulamanın eşiğinde.

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        Wang, daha yüksek oranlı gümrük vergilerine ilişkin oylama öncesinde AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara karşı sübvansiyon karşıtı davası hakkında görüşmek üzere Avrupa'yı ziyaret ediyor.

        Wang, Almanya'nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini ve Avrupa Komisyonu ile Çin'i aynı yönde çalışmaya yönlendireceğini umduğunu söyledi.

        Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Habeck, Almanya'nın serbest ticareti desteklediğini, Çinli otomobil ve parça şirketlerinin Avrupa'ya yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını ve Avrupa Komisyonu'nu Çin ile uygun bir çözüm bulmaya ve ticari anlaşmazlıkları önlemek için her türlü çabayı göstermeye çağıracağını söyledi.

        GÖRÜŞMELER SON ANA KADAR DEVAM EDECEK

        Çin Ticaret Bakanlığı tarafından çarşamba günü yayınlanan ayrı bir açıklamaya göre de Wang, Berlin'de Alman Şansölyeliği'nden Wolfgang Schmidt ile de bir araya geldi ve burada Schmidt'e Çin'in ülkeye karşı sübvansiyon karşıtı davayı diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözme konusunda ısrar ettiğini söyledi.

        Wang, Çin'in çabalarından vazgeçmeyeceğini ve "son ana kadar" istişarelerde bulunmaya devam edeceğini söyledi.

        Wang, "Almanya'nın, AB'nin çekirdek üyelerinden biri olarak aktif bir rol oynama konusunda liderlik yapması ve Avrupa Komisyonu'nu siyasi irade göstermeye ve davayı doğru bir şekilde çözmek için Çin ile birlikte çalışmaya teşvik etmesi umulmaktadır" dedi.

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