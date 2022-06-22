Çin'den Batı'ya 'askeri ittifakları genişletme' mesajı 0:00 / 0:00

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AFP'nin haberine göre üst düzey liderlerle sanal zirve öncesinde yaptığı konuşmada Jinping, Ukrayna krizini bir 'uyarı ikazı' olarak gördüklerini belirtti ve 'askeri ittifakları genişletme ve diğer ülkelerin güvenliği pahasına kendi güvenliğini aramaya' karşı uyarıda bulundu.

Çin'in bu açıklamasının ABD ile yaşanan gerilimin ardından gelmesi de dikkatleri çekti.

BATI'YA KARŞI BRICS

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, küresel nüfusun yüzde 40'ından fazlasını ve dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

BRICS'in 3 üyesi; Çin, Hindistan ve Güney Afrika, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamak için gerçekleştirilen BM oylamasında çekimser kalmıştı.

Savaşın başından bu yana Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin net açıklama yapmaktan kaçınan Çin Devlet Başkanı Jinping, geçtiğimiz haftalarda Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, egemenlik ve güvenlik konularında Rusya'ya destek verdiklerini açıklamıştı.

Bu açıklamaya ABD'den tepki gelmiş ve Washington yönetimi Çin'in verdiği desteğin kendilerini 'tarihin yanlış tarafına' koyduğunu savunmuştu.