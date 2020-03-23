Çin'den Kovid-19 ile mücadele için Endonezya'ya tıbbi malzeme yardımı

AA

Tempo gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Endonezya'nın Kovid-19 mücadelesine destek için Çin'in gönderdiği tıbbi malzemelerin ülkeye ulaştığını belirtti.

Subianto, tıbbi malzemelerin hızlı şekilde hastanelere ulaştırılacağını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto da Çin'den temin edilen 125 bin Kovid-19 hızlı tanı kitinin ülke genelindeki hastanelere dağıtılacağını kaydetti.

Yurianto, bugün, Kovid-19 nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a, virüs tespit edilenlerin sayısının ise 579'a yükseldiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Joko Widodo da 2018 Asya Oyunları kapsamında inşa edilen 24 bin kişi kapasiteli spor tesisini, salgın nedeniyle hastaneye dönüştürdüklerini açıkladı.

Yetkililer, başlangıçta 3 bin yatak kapasitesiyle hizmete giren hastanenin ihtiyaca göre daha da genişletileceğini bildirdi.

Ülkede, 323 vaka ile salgının en fazla görüldüğü başkent Cakarta'da 2 Nisan'a kadar acil durum ilan edilmişti.