Çin'in devlet radyosu CRI'ın Türkçe servisi, Uygur Türkü halk ozanı Abdurrehim Heyit'in tutulduğu cezaevinde hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin bir video yayınladı.

'Abdurrehim Heyit ölmedi' notuyla paylaşılan videoda, Heyit olduğunu belirten bir kişi tarihin 10 Şubat olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylüyor. Heyit olduğunu iddia eden kişi aynı zamanda kötü muameleye de maruz kalmadığını ifade ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Abdurrehim Heyit'in tutulduğu cezaevinde hayatını kaybettiğinin öğrenildiği belirtilmişti. Ankara ayrıca, Pekin yönetiminden Uygur Türklerinin tutulduğu toplama kamplarının kapatılmasını talep etmişti.

— CRI Türkçe (@CRI_Turkish) February 10, 2019

"TEKNOLOJİK İMKANLARLA YAPILABİLİR"

Bazı Uygurlar ise CRI tarafından paylaşılan videonun gerçekçi olup olmadığını sorguluyor.

ABD merkezli Uygur İnsan Hakları Projesi'nin başında bulunan Nury Turkel, BBC'ye yaptığı açıklamada videodaki bazı unsurların 'şüpheli' olduğunu söyledi.

Turkel aynı zamanda Çin'in Türkiye'nin iddialarının ardından kamuoyuna açıklama yapmasının baskı geldiğinde harekete geçtiklerinin bir kanıtı olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Turkel, Çin'in elindeki teknolojik imkanlar sayesinde videoyu 'yaratmış' olabileceğini de öne sürdü.