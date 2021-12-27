AA

Ülkenin ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), Ticaret Bakanlığı ile yaptığı ortak açıklamaya göre, yabancı yatırım yasağı listesi 33 kalemden 31'e, pilot serbest ticaret bölgelerinde uygulanan yabancı yatırım yasağı listesi ise 30 kalemden 27'ye düşürüldü.

Yeni listelerde, binek otomobil üreten firmalarda yabancı yatırım payına getirilen tavan oranları ile aynı araçları üretmek üzere iki ayrı ortaklık kurmayı engelleyen kural kaldırıldı.

Ayrıca, radyo ve televizyon ekipmanı üretiminde yabancıların uydu televizyonu ve radyo yayın cihazları üretmesi yasağına da son verildi.

Öte yandan hizmetler sektöründeki yabancı şirketlerin serbest ticaret bölgelerine girişine yönelik kısıtlamalar da gevşetildi.

Piyasa araştırması sektöründeki yabancı sermaye yasağı kaldırılırken yabancı yatırım için kamuoyu yoklaması yapılması serbest bırakıldı. Fakat sektördeki ortaklıklardaki yabancı payının yüzde 33'ten fazla olmaması ve yasal temsilcilerin Çin vatandaşı olması zorunluluğuyla yabancı yatırıma yönelik kısıtlama kısmen sürecek.

İki yeni liste 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, yabancı yatırım yasağı listesindeki kalemleri son 5 yıldır her yıl azaltıyor.