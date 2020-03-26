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Çin'den yeni koronavirüs tedbirleri!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını Çin'de kontrol edilebilir hale geldi. Virüsü tamamen kontrol altına alabilmek için Çin, yurt dışı kaynaklı vakalardaki artış sebebiyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdiğini açıkladı.

koronavirüs
AA

Çin, yurt dışı kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu giriş yasağının Kovid-19 salgınını önlemek için geçici bir tedbir olduğu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Yabancı ülke misyonlarında çalışanların kapsam dışında tutulacağının vurgulandığı açıklamada, ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanındaki işlerle ilgili ise vize başvurularının yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 81 bin 285 kişide virüs görüldüğünü ve salgına bağlı 3 bin 287 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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